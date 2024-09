Neonati sepolti in giardino il disegno allucinante di Chiara Petrolini | ecco cosa c' è dietro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) La vicenda di, la ventiduenne di Traversetolo - in provincia di Parma- agli arresti domiciliari da venerdì mattina con le gravi accuse di omicidio premeditato e soppressione di cadavere, ci si presenta come un evento inaudito. I fatti sono noti: il rinvenimento del corpo e dei resti di due, frutto di altrettante gravidanze tenute nascoste a tutti,neldella villetta in cui vive con i genitori. Uno, partorito il 7 agosto, è stato ritrovato in un sacchetto due giorni dopo. Dell'altro, nato a metà maggio del 2023, è stato diffuso il rinvenimento dello scheletro il 13 settembre scorso, nello stesso luogo del primo. Interrogata dai carabinieri, la ragazza aveva spiegato di avere nascosto il corpo del neonato (si riferiva a quello ritrovato ad agosto, allora negava l'altra gravidanza) perché «lo voleva vicino a sé».