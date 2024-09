L’ombra lunga del terrorismo La ’confessione’ dell’ex Br | Fuori dall’auto ero sotto tiro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024) Il colloquio intercettato, definito dagli investigatori la "confessione" del reggiano Lauro Azzolini, ha avuto luogo il 17 marzo 2023, nella casa a Milanobrigatista 81enne, che fu condannato per il rapimento e l’omicidio di Aldo Moro e si è poi dissociato. Una conversazione a bassa voce con un altro ex brigatista, Antonio Savino, che a un certo punto vira su fatti di mezzo secolo fa: il sequestro di Vittorio Vallarino Gancia e lo scontro a fuoco del 5 giugno 1975 alla Cascina Spiotta, nell’Alessandrino, durante il quale furono uccisi l’appuntato dei carabinieri Giovanni D’Alfonso, che partecipava al blitz per liberare l’imprenditore vinicolo, e Mara Cagol, moglie di Renato Curcio, uno dei fondatori delle Br. "Io ero dentro la macchina. Dentro la macchina, quando l’ho visto. To to to to", racconta Azzolini imitando il rumore degli spari.