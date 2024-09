L’Europa che sarà Il viaggio di Letta Un report e il libro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) Molto più di un mercato. Certo. Perché "il mercato unico è, prima di tutto, una grande esperienza di libertà". Ora però deve essere completato, anche per contrastare la perdita di competitività. Sul tavolo tante questioni: quella strategica dell’influenza di un’Europa invecchiata in un mondo più grande, fresco e competitivo di quanto non fosse quarant’anni fa. In uno scenario che vede la guerra alle porte, senza poter ancora contare su una difesa comune. Poi il tema della tutela del lavoro minato da delocalizzazioni fuori controllo. Enrico, presidente Istituto Jacques Delors, ha tenuto una vera e propria lezione suldi oggi e soprattutto su quella di cui avremo bisogno domani, presentando a Palazzo Grifoni – ospite della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato guidata dall’avvocato Giovanni Urti – il suo"Molto più di un mercato".