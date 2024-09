Italia eccezionale ai Campionati del Mediterraneo di Karate | gli Azzurri conquistano 51 medaglie

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 22 settembre 2024) Olbia, 22 settembre 2024 – Una grandeaideldi. Dopo le 29vinte tra la prima e la seconda giornata, sono arrivati oggi altri 22 allori. Glitrionfano in competizione e puntano ora ai prossimi appuntamenti internazionali. Sotto lo sguardo attendo della FIJLKAM, della WKF e della MKFU si sono sfidate ben 18 nazioni. Glihanno ottenuto, nella giornata conclusiva di oggi, 12 ori, 3 argenti e 7 bronzi. Nelle competizioni a squadre la Nazionale Tricolore ha messo al collo 6 ori e lo ha fatto nelle categorie in cui gareggiava: Kata Team Under e Over 18 maschile e femminile e Kumite team Senior maschile e femminile. Il racconto delle gare e le– Fonte fijlkam.