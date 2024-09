Inter-Milan coreografie e proteste | la Curva Sud si mobilita – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 22 settembre 2024) In occasione diin programma domenica alle 20:45, laSudo ha annunciato una coreografia speciale per colorare il secondo anello blu di San Siro nonostante ledegli ultimi giorni e il periodo negativo dei rossoneri. NEL DERBY – LaSud risponde presente in occasione del derby, dopo ledegli ultimi giorni e subito dopo la pesante sconfitte contro il Liverpool. Secondo quanto specificato dal Corriere dello Sport, i tifosi rossoneri hanno in mente una coreografia annunciata, progettata per cercare di spronare la proprio squadra ed evitare dunque la settima sconfitta di fila contro gli attuali Campioni d’Italia. In una partita così importante, sentita e delicata come quella contro l’, però, la “paura” contestazione per la squadra allenata da Paulo Fonseca c’è.