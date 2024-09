Il ricordo di D’Ettore Conte Delmastro e Donzelli | Un esempio per chi fa politica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) È stato un momento per ricordare un uomo delle istituzioni, un giurista ma soprattutto un amico leale. Con questo spirito ieri mattina in Sala dei Grandi, in Provincia, è stato ricordato Maurizio, ad un mese dalla scomparsa. L’iniziativa è stata organizzata dal presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri e Francesco Macrì, presidente di Estra e membro del Cda di Leonardo, insieme ai familiari e colleghi. All’iniziativa hanno partecipato, insieme alle istituzioni locali, anche l’ex presidente del consiglio e oggi presidente del Movimento cinque stelle Giuseppe, il deputato Giovannie il sottosegretario alla giustizia Andrea