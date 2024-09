Il figlio di Andreotti replica a Rita Dalla Chiesa | Papà giurò davanti a Dio che non c’entrava con l’omicidio del generale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Dopo le parole di, ospite della trasmissione tv Tango su Raidue, con quello che è sembrato un implicito riferimento a Giulio, chiamato in causa per la vicenda della morte del padre Carlo Alberto a Palermo, ucciso il 3 settembre 1982 in un agguato di stampo mafioso, interviene ildello stesso, Stefano: “Diciamo che non è la prima volta che succede che loro tirino in ballo mio padre per quel delitto, il fratello della deputata, per dire, è dagli anni ’80 che racconta cose del genere, ora la sorella è tornata su questa linea. A qualcuno non sono mai andate giù le sentenze di assoluzione per mio padre, quelle di Palermo e di Perugia”.