Il corteo dei diritti colora Seregno Dai boy scout ai comitati green In duemila sfilano al Brianza Pride

(Di domenica 22 settembre 2024) Oltre un migliaio di presenze alla partenza, poi il lungo serpentone si è ingrandito strada facendo: sono circale persone che ieri hanno partecipato al. Partenza dalla scuola “Martino Bassi“ e arrivo al parco della Porada, dove la festa è andata avanti fino a tarda sera. Non sono i numeri registrati a Monza a partire dal primo appuntamento del 2019, ma l’edizione resterà comunque nella storia: è la prima che si svolge al di fuori dei confini della città capoluogo. Di più: è la prima in Italia organizzata volutamente in periferia. Lo spiega lo slogan scelto per questa edizione: “Siamo parte del mondo, non siamo un mondo a parte“. "Siamo orgogliosi di avere proposto questa edizione a– spiega Oscar Innaurato, presidente diOltre l’Arcobaleno –. Siamo brianzoli, non siamo soltanto monzesi.