Hurzeler offre aggiornamenti su Pedro prima dello scontro con la Forest

(Di domenica 22 settembre 2024) 2024-09-20 12:59:27 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: L’allenatore del Brighton Fabianha fornito un aggiornamento su Joaoin vista della partita dei Seagulls contro il Nottinghamin Premier League questo fine settimana. Parlando ai media,ha parlato dei progressi di giocatori chiave che sono stati assenti nelle ultime settimane, tra cui Brajan Gruda, Matt O’Riley e James Milner. “Ci sono giocatori nella squadra che stanno continuando la loro riabilitazione”, ha detto. “Brajan Gruda tornerà ad allenarsi con la squadra nei prossimi giorni. Matt O’Riley è in ottima forma e sta facendo lavoro in palestra. “Anche James Milner sta andando molto bene, quindi sono felice che tutti i giocatori stiano lavorando duramente per il loro ritorno e spero che torneranno presto”.