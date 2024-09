Graziani | Leao mentalità da bambino Nell’Inter mi aspetto una sorpresa!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 22 settembre 2024) Francescoracconta le proprie sensazioni su Inter-Milan di questa sera. L’ex calciatore e allenatore, opinionista di SportMediaset, individua un uomo decisivo per parte. FARDELLO – Riflettori puntati su Inter-Milan, che andrà in scena questa sera a San Siro. Francescointroduce il derby, esprimendo un parere sullo stato delle due formazioni: «Se fossi un tifoso del Milan oggi firmerei per un pareggio, se fossi un tifoso dell’Inter no. Anche perché ci arrivano in maniera diversa, i nerazzurri sono più consapevoli delle proprie forze e anche un piccolo vantaggio in classifica può fare la differenza. Se questa sera l’Inter vincesse diventerebbe il settimo derby consecutivo e sarebbe un fardello psicologico molto pesante».