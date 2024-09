Gaza rischia di diventare il prossimo Sudan l’urgenza umanitaria in secondo piano | intervista a Jesse Marks Refugees International

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) “L’attenzione mediatica e diplomatica è rivolta da mesi all’accordo per il cessate il fuoco, ma così ha perso di vistadegli aiuti umanitari, che allevierebbe immediatamente le sofferenze della popolazione”.è responsabile per il Medio Oriente di, ongstatunitense che non riceve finanziamenti governativi o dall’Onu. Non gestendo servizi medici essenziali, in questi 11 mesi di guerra è rimasta fuori dalla Striscia, collaborando alle missioni Onu in Egitto e Giordania. Ma ha raccolto dati per stimare il tasso di malnutrizione, pubblicati in un report qualche giorno fa. “diil, con la differenza che qui la carenza di cibo non dipende da calamità naturali, ma dalla politica”.