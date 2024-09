Fonseca | Abbiamo meritato di vincere Voci su futuro al Milan? Disinteressato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 22 settembre 2024) Paulosi è espresso nel post-partita del derby tra Inter e. Il rossonero ha espresso la sua soddisfazione per il successo ottenuto. IL RAGIONAMENTO – Paulosi è pronunciato in questi termini a DAZN al termine di Inter-: «Una partita importante innanzitutto perché è il derby, ma anche per il momento in cui viviamo. Penso che i giocatori abbiano disputato una partita di coraggio, meritando di. Non ricordo, negli ultimi tempi, di una squadra che abbia creato così pochi problemi all’Inter comefatto noi». NESSUNA MODIFICA SOSTANZIALE –ha proseguito sottolineando un aspetto: «giocato con la stessa struttura delle altre partite. L’unica cosa diversa erano i calciatori titolari. Morata ha fatto lo stesso ruolo di Reijnders contro il Liverpool. Si tratta di giocatori differenti, dato che lo spagnolo arriva più facilmente davanti.