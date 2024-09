Cavalcavia crollato sull' autostrada A1 ripresa la circolazione dopo demolizione del viadotto Ragusa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 22 settembre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 22 settembre 2024regolare sul trattolel'intervento didel'. Concluse le attività di ripristino della sedele e dellaa D19 Diramazione Roma sud della A1 nel tratto Torrenova-GRA, interessato dal cedimento del' durante le operazioni di. Il, in via diaveva ceduto finendo per occupare interamente il pianole sottopassante interdetto alla. La struttura era vecchia e già in corso di. L'intervento Anas consiste nell'ammodernamento del nuovo svincolo di Torrenova, con realizzazione di un nuovo e moderno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev