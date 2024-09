Video di sorveglianza la riprende mentre uccide la madre poi l’imboscata al patrigno

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 21 settembre 2024) Fa impressione il modo in cui resti di ghiaccio dopo aver tolto la vita alla mamma: prende il telefono e manda dei messaggi Unagghiacciante mostra l’atteggiamento indifferente di una ragazza sospettata di omicidio. Originaria del Mississippi, le immagini mostrano come dopo aver presumibilmente sparato e ucciso la, la giovane si mette serenamente a inviare messaggi al cellulare. Le riprese delladella cucina mostrate durante il processo per l’omicidio commesso dalla quindicenne Carly Gregg, hanno catturato i momenti precedenti e successivi al presunto omicidio di sua, Ashley Smylie, avvenuto lo scorso 19 marzo. Gregg aveva ancora 14 anni quando avrebbe usato una pistola 357 Magnum per spararle.