Verissimo ospiti di domenica 22 settembre | Michelle Hunziker e la sua nuova avventura

(Di sabato 21 settembre 2024)pomeriggio l’appuntamento è con: come ogni weekend Silvia Toffanin accoglie nel suo studio volti noti della tv (e non solo), pronti a raccontarsi a cuore aperto.22nel salotto di Canale 5 arriverà il grande campione di salto in alto Gianmarco Tamberi, che dopo la delusione provata alle ultime Olimpiadi, è tornato a vincere e sorridere. Anon mancheràche, in coppia con Nino Frassica, aprirà la 37esima edizione di Striscia la Notizia. Spazio anche alla misteriosa scomparsa di Emanuela Orlandi: ospite il fratello Pietro, con gli ultimi aggiornamenti sul caso che, dopo 41 anni, resta ancora irrisolto. E ancora sarannodel talk: Amanda Lear, il ballerino e coreografo Garrison e dall’edizione estiva di Temptation Island la coppia formata da Tony e Jenny.