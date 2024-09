Sette dei 10 sfollati rientrano Ma la pioggia fa ancora danni Flaminia chiusa e cimiteri allagati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Rientreranno a casa già stasera,dei 10di Pontesasso. La loro casa, che giovedì era stata invasa dal fango, è tornata infatti agibile. Non così invece per gli altri tre senegalesi che vivevano in un sottoscala: resterannonei moduli abitativi dell’area di prima accoglienza della Protezione Civile, in zona aeroporto. Intanto per tutti i residenti di Pontesasso, la zona più colpita dall’alluvione, Aset spa ha predisposto anche per oggi un servizio straordinario di ritiro degli ingombranti danneggiati dalla melma e non più recuperabili ("Possono posizionarli su strada pubblica – senza ostacolare la circolazione stradale – di fronte alla propria abitazione") mentre la giunta ha convocato un’assemblea pubblica per affrontare il problema insieme ai cittadini (l’incontro si terrà martedì 24mbre alle ore 20:45 al Centro Sociale di Pontesasso).