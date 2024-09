Piazze aperte davanti alle scuole Tavoli e giochi in sette luoghi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024) Prendono forma i progetti del bando “per ogni scuola”, l’avviso pubblico del Comune di Milano in collaborazione con Amat, Bloomberg Associates e Global Design Cities Initiative, che ha raccolto decine di proposte di, associazioni e cittadini. È via Pescarenico, nel quartiere Torretta, la prima a essere restituita a bambine e bambini, nell’ambito della “Green week“. Ieri l’inaugurazione con gli assessori Gaia Romani (Piano quartieri) e Arianna Censi (Mobilità) insieme al presidente del Municipio 5 Natale Carapellese. Come richiesto dai proponenti, tra cui l’Istituto comprensivo Gino Capponi, sono nati 1.200 metri quadri di nuova area pedonale con 12 panchine, 3da picnic, 14 piante in vaso e 2da ping pong. A breve saranno inaugurate altre sei. Prossima tappa domenica17 in largo Balestra al quartiere Giambellino. M.V.