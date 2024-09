Notizie dal mondo ASviS Ocse | Profonde disuguaglianze nell’istruzione e nel mercato del lavoro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 21 settembre 2024) Si riporta di seguito il testo integrale di Ivan Manzo della Redazione– Comitato Scientifico diretto dal prof. Enrico Giovannini – apparso sul sitodi giovedì 12 settembre 2024 Per una società più giusta occorre migliorare l’accesso all’educazione fin dalla prima infanzia e affrontare la carenza di insegnanti. In Italia le donne laureate guadagnano poco più della metà degli uomini. Negli ultimi anni, l’istruzione e ildelhanno fatto dei passi avanti. Tuttavia, persistonoche richiedono un ulteriore adeguamento, in particolare dei sistemi educativi. È quanto emerge dal rapporto pubblicato il 10 settembre dall’, dal titolo “Education at a glance 2024, che analizza i progressi compiuti e le sfide ancora presenti nel settore dell’istruzione.