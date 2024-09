Mi sento preso in giro pochi fondi ricevuti ma ho perso i terreni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Il maltempo di questi giorni si è abbattuto ferocemente su molte aziende agricole, che ancora non si erano totalmente riprese dall’alluvione di anno scorso. "Siamo bloccati, abbiamoil raccolto e non sappiamo nemmeno come sarà quello del 2025", è il commento di Giorgio Giraldi, titolare dell’azienda agricola che porta il suo nome, situata a Brisighella. L’imprenditore possiede diversinella Bassa Romagna, in cui produce cereali da inviare alla grande distribuzione. E ai problemi ancora irrisolti del 2023 ai aggiungono quelli di questi giorni: "Miindall’Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ndr), perché non ha mai risposto né alle mie lettere né a quelle del mio avvocato.