Laver Cup 2024 Fritz batte ancora Zverev e porta Team World sul 6-4

(Di sabato 21 settembre 2024) Taylorrovina l’esordio in singolare di Alexanderdavanti al suo pubblico inCup edue punti fondamentali per il. Nel primo incontro della sessione serale, il recente finalista degli US Open conferma proprio quanto fatto vedere a New York, imponendosi con il punteggio di 6-4 7-5. Un match deciso da un solo break nel corso del primo set, mentre nella seconda frazioneè stato bravo a recuperare uno svantaggio di 4-2 al tennista tedesco, riuscendo poi a chiuere al primo match point in risposta nel dodicesimo game.si port sul 6-4 con il doppio di giornata ora da giocare. PROGRAMMA E COPERTURA TV RISULTATI E CLASSIFICA MONTEPREMI REGOLAMENTOCupsul 6-4 SportFace.