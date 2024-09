La Dea Melanie Francesca kalì ispira Chiambretti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 21 settembre 2024) Siamo alla seconda puntata della nuova stagione “Donne sull'orlo di una crisi di nervi” programma che sinel nome all'iconica commedia di Pedro Almodóvar. L'idea vincente è proprio nella sua struttura, quella di commentare i fatti del mondo esplorando l'universo delle donne. Sul palco, con il mattatore Piero, in bella mostra sono le protagoniste sono Asia Argento, Alba Parietti e Rosita Celentano. Alle poltrone due uomini come Edoardo Camurri e colonnello Gene Gnocchi che con i suoi siparietti colpisce e fa centro con una risata. In collegamento i principali corrispondenti Rai all'estero a dare un respiro internazionale.