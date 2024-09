Inter-Milan Women le convocate di mister Piovani per il derby

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 21 settembre 2024) Domani non sarà solamente il giorno didei grandi, ma anche quello diPrimavera. Chiude il cerchioha ufficializzato le calciatriciper il. CONVOCAZIONI – Nove gol segnati ed appena uno subito. La partenza dell’arriva con il piede sull’acceleratore in questa stagione. Le ragazze nerazzurre sono a quota 6 punti e arrivano con il vento in poppa alcontro il. Domani inla squadra di Gianpierocercherà la terza vittoria consecutiva dopo Sampdoria e Napoli, il sogno Scudetto può diventare concreto con un altro risultato della portata dei precedenti. È ovviamente prestare per guardare a quello, ma abituarsi alle posizioni di vertice fa sempre bene in vista del futuro. Ci sono diverse insidie, a partire dalla Roma e dalla Juventus che partono con i favori del pronostico.