Incubo guerra di terra | gli Stati Uniti temono l’offensiva di Tel Aviv

(Di sabato 21 settembre 2024) Roma, 21 settembre 2024 – Fanno proclami bellicosi, agitano piani di battaglia ambiziosi. Ma in realtà ladiin Libano è una eventualità così temibile che è poco probabile e non desiderata, se non a parole, da nessuno dei contendenti. Che la minacciano sistematicamente a puri fini propagandistici. Il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, promette solennemente vendetta, forte dei 65mila razzi e dei 10mila missili nei suoi arsenali, Teheran tuona, e il ministro della Difesa di Israele, Yoav Gallant, ribatte dicendo che «questa è una nuova fase della, non è più unadi attrito». Ma da qui a una invasione di, ce ne corre e parecchio. Eppure, secondo il Wall Street Journal, i funzionari del Pentagonoche Israele possa lanciare un’offensiva dinel Sud del Libano.