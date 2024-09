In Riviera si gira il festival del videoclip

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Torna l’appuntamento con Imaginaction, ilinternazionale del, che giunge alla sua ottava edizione e si prepara a sorprendere il pubblico con Edoardo Bennato e Mauro Repetto degli 883. L’evento, prodotto da Raffaella Tommasi per Daimon Film e con la direzione artistica del regista Stefano Salvati, si terrà oggi (ospite Repetto) e domani (ospite Bennato) al teatro Astra di Bellaria-Igea Marina alle 21.30. Salvati, ilin due parole. "Imaginaction è ilinternazionale del. Ha ospitato e continua ad ospitare tra i cantanti più importanti, sia italiani che non. Il tutto è collegato ai, alternati alle esibizioni dal vivo degli artisti". Come si è svolta la selezione degli artisti? "Il tema comune era quello del cartone e della favola. Gli 883 hanno ucciso l’uomo ragno, Bennato ha cantato Pinocchio e Peter Pan.