‘Il Gladiatore’ potrebbe diventare una trilogia Ridley Scott | C’è già un’idea per il terzo film

(Di sabato 21 settembre 2024) (Adnkronos) –ha impiegato più di vent’anni per tornare al Colosseo con ‘Il Gladiatore II’ ma sta già progettando il suoviaggio nell’antica Roma. “Vorrei andare avanti con ‘Il Gladiatore III’, ha detto l’86enne regista britannico a ‘The Hollywood Reporter’ quando gli è stato chiesto di un altro potenziale prossimo progetto. “C’è già”, ha rivelatoe ha aggiunto che per la prossima storia romana si sta ispirando a “Il Padrino – Parte II” di Francis Ford Coppola. “Il Gladiatore II” debutterà nelle sale il prossimo novembre e arriva 24 anni dopo “Il Gladiatore” che ha vinto cinque Oscar, tra cui migliore miglior attore per Russell Crowe. Protagonisti del nuovosono Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, Joseph Quinn e Connie Nielsen.