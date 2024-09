Il centrodestra attacca FdI | Accuse a Figliuolo irricevibili e indecorose

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Se le previsioni meteo sembrano virare verso un miglioramento, lo scontro tra governo e Regione non farà lo stesso. "Quella di sciacallaggio è un’accusa che i deputati del Pd e delle opposizioni devono rivolgere a se stessi". Il viceministro delle Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami risponde agli attacchi "facendo parlare i numeri e facendo verifiche sul territorio – scandisce –. Il commissarioagisce sui danni dell’alluvione 2023, ma la sicurezza complessiva e lo stato di manutenzione del territorio, da cui deriva ciò che sta accadendo ed è accaduto, non attiene alle sue competenze, ma del commissario straordinario per il dissesto idrogeologico che è il presidente della Regione, lo era prima Bonaccini e immagino oggi Priolo, e che deve finalizzare le risorse e gli interventi per mettere in sicurezza il territorio". La risposta del Pd non si fa attendere.