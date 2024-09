Green deal europeo I grandi del florovivaismo fanno quadrato a Pistoia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024), 21 settembre 2024 – Prima del Memorial Vannucci, un summit con altrivivaisti europei al Nursery Campus. Per Vannino Vannucci e la Vannucci Piante l’occasione delle nozze d’argento con il prestigioso premio intitolato alla memoria dei genitori, Franca e Moreno, è stato anche l’occasione di ospitare acolleghi giunti da ogni parte del Vecchio Continente. Per fare squadra e maturare esigenze e richieste da portare a Bruxelles, al Parlamento. Si è discusso appunto di ’’, la strategia dell’Unione Europea per conseguire l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 rispettando gli impegni assunti nel quadro dell’accordo di Parigi. Vannucci e gli altrid’Europa hanno inteso stilare un documento condiviso da presentare all’UE.