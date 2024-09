Ex Farmografica il governo che fine ha fatto?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Occorre che ilapra rapidamente il dossier ex. E dopo aver affrontato, grazie al ruolo determinante della Regione Emilia Romagna, tra le altre questioni, la Perla e Magneti Marelli, anche l’azienda cervese deve avere adeguata attenzione. Dopo un anno di trattative serrate e l’impegno di tutte le parti sociali, si è arrivati a una conclusione che vede impegnato il gruppo Focaccia nell’acquisizione del ramo dalla multinazionale dell’austriaca MM Packaging, ossia la exdi Cervia. Arti Grafiche Romagnole Packaging srl (AGR Packaging) è la nuova società del Gruppo Focaccia che attuerà il piano industriale di rilancio ed espansione dell’attività , riportando finalmente al lavoro le 87 persone che da oltre un anno sono in attesa di risposte concrete mettendolo nuovamente al lavoro nel loro settore: il packaging per i prodotti farmaceutici.