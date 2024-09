Conte | L’allenatore bravo è quello che si adatta alle caratteristiche dei calciatori

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 21 settembre 2024) Il tecnico del Napoli, Antonio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la sfida contro la Juve Le parole diCome mai ha cambiato sistema di gioco? «Nasce dal fatto che per la fine del mercato, l’ultimo giorno, sono arrivati Gilmour e McTominay e anche Folorunsho, e quindi il centrocampo è diventato una reparto forte da sfruttare. Quindi abbiamo iniziato a lavorare fin da subito e ad alternare i moduli. Questa settimana mi sono concentrato su questo modulo perché è nelle corde di questa squadra. Mi è piaciuto, il mio timore era la fase difensiva e invece sono stati molto bravi. Davanti possiamo fare molto meglio. Avevo chiesto continuità ai ragazzi e so la difficoltà nel fare un pareggio in casa della Juve che l’anno scorso ci ha distanziato di 18 punti.