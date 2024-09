Calcio Prima e Seconda Categoria 24 25 risultati e marcatori della 1^ giornata

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 21 settembre 2024) In, pokerReal Cameranese a Castelleone di Suasa nel girone B, cinquinaPassatempese all’Argignano nel C. Vincono Borgo Minonna, Labor e Pietralacroce, lo Staffolo riprende al 90? il Marzocca. In, il Trecastelli batte il Monsano 5-3, exploit Monte Roberto e Rosora Angeli. Ko Aurora Jesi contro l’Arcevia (0-3). Vincono Cingolana SF e Villa Strada IN AGGIORNAMENTO VALLESINA, 21 settembre 2024 – Chi voleva divertirsi in questadiè stato sicuramente soddisfatto. Non sono mancati, infatti, i gol e ia sorpresa in questadue giorni tra venerdì 21 e sabato 22 settembre.InB il risultato più clamoroso è lo 0-4Real Cameranese in casaCastelleonese.