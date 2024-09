Calcio femminile | La Juve batte la Lazio nei minuti finali e vola a punteggio pieno in Serie A

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) Tre su tre. Lantus supera anche l’esamee si porta provvisoriamente in solitaria al comando della classifica dellaA 2024-2025 di. Le bianconere hanno infatti superato le avversarie in trasferta per 1-2, trovando la rete della vittoria nelle battutedel match. Bello l’atteggiamento della compagine neopromossa che, anche in questo caso, ha messo non poco in difficoltà delle rivali sulla carta molto più forti. Sono tuttavia le bianconere a passare in vantaggio per prima, sfruttando al decimo giro di orologio una bella accelerazione di Thomas, abile a servire con un cross Schatzer la quale, con un bel piattone, supera l’estremo difensore laziale.