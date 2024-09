Basket | amichevole a porte chiuse con Varese Unahotels ultima prova prima del grande ballo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) L’del. Oggi pomeriggio la Pallacanestro Reggiana giocherà un’al PalaBigi – rigorosamente a- contro. Una soluzione d’emergenza resasi necessaria dopo il nulla di fatto del quadrangolare di Lecco, saltato per motivi organizzativi al limite del surreale, visto che il campo che doveva essere installato non aveva ancora ricevuto l’omologazione da parte della Fip. Per qualche ora si è cercato di dirottare la ‘carovana’ verso il ‘PalaDesio’, ma alla fine le quattro squadre coinvolte (Treviso e Tortona oltre a Reggio e) hanno preferito declinare. E così, ecco questa alternativa, più che mai necessaria anche per permettere a coach Priftis di vedere finalmente i suoi giocatori all’opera, al completo.