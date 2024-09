Basket Nella Coppa Toscana Bugliesi CmC ottimo esordio Prova convincente col Campi Bisenzio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Cm Carrara 6855 CM CARRARA: Mancini 8, De Angeli 2, Orsini 7, Toppetti 5, Peselli 6, Tonelli, Suriano 4,22, Sessa 8, Cucurnia, Malcontenti 2, Antoniotti 4. All Bertieri.: Berillo 6, Daniele 2, Belardinelli, Bogani 11, Palatiello 6, Biti 2, Simoncini 1, Bonetti 4, Chiti 19, Martini 2, Pagnini 2, Ceccarelli. Arbitri: Borgioli di Massa e Fambrini di Lucca. Parziali: 18-13, 38-26, 57-37. CARRARA –positivo per il Cmc cheprima gara di“Franco“, alla palestra Dogali batte il Campoe passa meritatamente al turno successivo. Tutto facile per i biancocelesti, in una partita che ha visto l’equilibrio in campo solo nel primo quarto, chiuso dai locali a +5.