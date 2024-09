Bagnaia vince la sprint a Misano e adesso è a quattro punti da Martin in testa al mondiale

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 21 settembre 2024)lasecondo e Bastianini terzo.tra il campione del mondo eci sono solodi distanza in classifica.partiva dalla pole, ma in partenza si è fatto infilare da Binder e da. Sorpassato subito il primo,si è messo a caccia del rivale spagnolo. A sei giri dalla fine,ha approfittato di un errore die si è ripreso ladella gara, poi vinta.: «Io e Sinner sappiamo che lavorare in silenzio porta a grandi risultati» L’intervista di Pecco uscita oggi su SportWeek. Pecco, il Gp dell’Emilia-Romagna non è solo2, ma è tre volte importante: in tanto perché c’è da vendicare, o riscattare, la sconfitta di due settimane fa. «C’è sicuramente la voglia dirla.