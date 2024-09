Alison – Trovare la propria voce attraverso l’arte

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 21 settembre 2024) Uscito a maggio per Coconino Press,è il primo graphic novel di Lizzy Stewart, già illustratrice e autrice di libri per bambini e adulti. Con grande delicatezza, vediamo scorrere tra le pagine di questo graphic novel la vita di una donna che ha dovuto lottare con tutte le sue forze per emanciparsi da una società che voleva relegarla in un ruolo marginale e perlala pittura.– Lizzy Stewart; Coconino Press Realizzare i propri sogniPorter abita in un paesino di campagna. Trascorre una vita semplice con la sua famiglia e a diciassette anni si innamora di un ragazzo con il quale si sposa di lì a poco. Durante le giornate si occupa della casa e per uscire dalla monotonia trova nella sua valvola di sfogo. Conosce così un pittore, Patrick Kerr, molto più grande di lei ma che la affascina sin da subito.