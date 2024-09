Addio al volto noto della tv | aveva 61 anni

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 21 settembre 2024) Era un personaggio molto famoso, entrava nelle case degli italiani e faceva sognare un po’, se ne è andata a causa di una malattia Elegante, sempre, fine, delicata e gentile. Era una delle donne più chictelevisione italiana e la sua scomparsa ha destato molto stupore e amarezza. All’età di appena 61se ne è andata Paola Marella, di professione architetto e conduttrice Real Time. Se ne è andata Paola Marella,tv, si è spenta a causa di una malattia (Ansa) Cityrumors.itLa Marella era una delle conduttrici più famose e uno dei volti delle trasmissioni più famose come “Vendo Casa Disperatamente” e “Cerco Casa Disperatamente”., due programmi che la gente vedeva con molto interesse, anche perché erano una specie di fonte d’ispirazione per chi voleva comprare una casa ma anche per chi la doveva vendere e la Marella dava anche dei buoni consigli.