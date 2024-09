? Schedina Pronta Under Over di sabato 21 settembre

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di sabato 21 settembre 2024) Sei un amante delle scommesse? I nostri esperti hanno preparato per te una sestina di partite imperdibili con quote elevate. Questa combinazione è perfetta per chi cerca una giocata ambiziosa, adatta anche a sistemi che tollerano 1 o più errori. Scopri i nostri pronostici e preparati a vincere alla grande! Ladi212024 SV Werder Brema vs Bayern Monaco – Ore 15:30 Germania: BundesligaPronostico:2,5Quota: 1.35Il Bayern Monaco è sinonimo di gol e spettacolo, e contro il Werder Brema ci aspettiamo una partita ricca di reti. Un2,5 è la scelta ideale per iniziare la tuacon il piede giusto. West Ham United vs Plymouth – Ore 16:00 Inghilterra: ChampionshipPronostico:1,5 squadra casaQuota: 1.45Il West Ham, favorito di giornata, affronta un Plymouth in difficoltà.