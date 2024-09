Verona donna uccisa a colpi di arma da fuoco nella sua casa Grave il figlio di 15 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il suo corpo è stato trovatocucina delladove viveva a Vago di Lavagno, nel Veronese, accanto c’era il15enne feritomente. Entrambi sono statiti dadida, ma è ancora mistero su chi abbia sparato. La dinamica è al vaglio dei carabinieri, allertati dal marito dellae padre del minorenne, trasportato d’urgenza in ospedale con un’eliambulanza. L’uomo, a differenza di quanto si era appreso, al momento non è stato fermato ed è stato sentito esclusivamente come persona informata sui fatti. A riferirlo sono fonti dei carabinieri che stanno lavorando assieme al pm della procura diper ricostruire i fatti che, riferiscono, si inquadrerebbero in “una tragedia familiare”. L'articolodidasuaildi 15proviene da Il Fatto Quotidiano.