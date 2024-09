UFFICIALE – Juventus-Napoli caso settore ospiti | la decisione del Prefetto

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ladeldi Torino in merito alla chiusura deldell’Allianz Stadium perAttraverso un comunicato del, è stato ufficializzato il divieto di accesso alospite per i residenti die provincia, anche se “in possesso della fidelity card della SSC”. La, sottolinea il club azzurro, è stata presa daldi Torino. C’è però un modo per guardare il match da tifosi azzurri all’interno dell’Allianz Stradium. Infatti, la prefettura torinese ha dato l’ok alla vendita dei biglietti di“per la Tribunaai soli possessori della fidelity card della SSC, ovunque residenti tranne che nella provincia di”.