Tra Conte e la Juve un amore tormentato ma domani allo Stadium si attende il boato

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 20 settembre 2024)ci saràntus-Napoli, per i tifosi bianconeri sarà la prima volta che accoglieranno Antonioda avversario. Tra chi lo definisce un traditore e chi invece, con nostalgia, ricorda i suoi trionfi, l’anno scorso fu accolto in maniera calorosa dalla tifoseria per l’evento dei 100 anni di presidenza Agnelli. Il ritorno di: la tifoseria dellaè divisa Tuttosport scrive nell’edizione odierna: Sono passati poco più di dieci anni, quando a sorpresa il tecnico dei primi tre scudetti del ciclo dei nove consecutivi si dimise; eppuresarà la prima volta che i tifosi lo vedranno entrareda avversario, poiché prima c’erano porte chiuse causa Covid. La tifoseria è divisa tra chi lo ha accantonato o lo considera addirittura un traditore, e chi continua a sperare in un suo ritorno. Difficile stilare percentuali.