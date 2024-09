Torna a Civitella la Sagra della Castagna giunta alla sua 38 edizione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPartita la macchina organizzativa38°in programma dal 18 al 20 ottobre aLicinio, frazione di Cusano Mutri organizzata dPro Loco. Quest’anno ladiha ben due riconoscimenti: nel 2023 il Festival ha ottenuto il bollino oro dae Feste nei Borghi e poi Sagre e Feste nei borghi e poi le è stata attribuito il marchio di ‘di qualità ’. “Il marchiodi qualità – afferma il presidentePro Loco diMaria Cristina Crocco – non è un punto di arrivo, ma un ulteriore stimolo per la nostra comunità a proseguire nella direzionetutela e valorizzazione del territorio gettando le basi in un’ottica di sviluppo sempre maggiore.