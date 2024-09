Rod Stewart torna in Italia unica data il 10 maggio a Milano

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 20 settembre 2024) Sir Rod, iconico cantante e cantautore, ha annunciato un unico concertono che si terrà al Unipol Forum diil 102025. Questo evento esclusivo promette di essere una serata memorabile, con i brani che hanno resouna leggenda della musica mondiale. RodinUn Tour Carico di Successi Internazionali Con oltre cinque decenni di carriera alle spalle e successi in cima alle classifiche, l’ultimo tour di Rodè stato definito dai fan e dai critici come un appuntamento da non perdere.