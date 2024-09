Rissa in stazione Ferito con cocci di bottiglia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024) BRESSANA BOTTARONE (Pavia) Unatra cinque o sei persone. Ma all’arrivo dei soccorsi sanitari e dei carabinieri era rimasto sul posto solo un uomo,probabilmente con uno di. È successo nelle vicinanze dellaferroviaria di Bressana Bottarone, verso le 23.30 di mercoledì. Per la gravità della situazione riferita, con latra più persone e unsanguinante a terra, sul posto è stata inviata l’ambulanza in codice rosso. Le condizioni del 28enne sono per fortuna risultate meno gravi di quanto si era temuto inizialmente, anche se ilè comunque stato trasportato in codice giallo, non in pericolo di vita, al Pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia.