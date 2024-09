Pallamano In campo per il Memorial Turo 91

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Lapratese si rimette in moto e lo fa in domenica con il "91". Giunto alla seconda edizione, il torneo intende ricordare Thomas Turini, portiere cresciuto nel vivaio dellaPrato che è scomparso nel 2022 a 30 anni per un linfoma non Hodgkin. Al, che sarà disputato a partire delle ore 9 sui campi degli istituti Datini e Keynes, parteciperanno sei squadre maschili e tre femminili. Inmaschile le nostrePrato e Medicea Handball Poggio a Caiano (in questa stagione disputeranno entrambe la serie B) che se la dovranno vedere con Spezia, Tavarnelle, Mugello e Olimpic Massa Marittima. Infemminile invece la Tushe Prato affronterà Mestrino e Ferrarin. Le finali andranno in scena al PalaKeynes dalle ore 15.30. Il ricavato del torneo sarà devoluto all’AIL, associazione che si occupa di ricerca per i linfomi.