Miss Italia 2024 | da Numana a Porto San Giorgio per il gran finale

(Di venerdì 20 settembre 2024) Dalle Prefinali Nazionali dialdiSan: emozioni e adrenalina per la finalissima di, in programma domenica 22 settembre al Teatro Comunale diSan (Fermo). Per la prima volta nella sua storia (questa è l’edizione numero 85) il blasonato titolo sarà assegnato all’interno dei confini della regione Marche. Chi sarà il Presidente di giuria che valuterà nel migliore dei modi le 15 finaliste? Udite udite, sarà la celebre Martina Colombari,anno 1991. Presenta Andrea Dianetti, il tutto potrà essere seguito anche in streaming dalle ore 20 sul portale online ufficiale. Intanto stasera in città (ingresso gratuito), dalle ore 21, ci sarà in Piazza Matteotti la presentazione-passerella delle 15 finaliste.