Manovra | Boccia Pd ‘governo nasconde numeri ma solo per respirare servono 30 miliardi’ Rpt

(Di venerdì 20 settembre 2024) Roma, 20 set. (Adnkronos) – Sulla“noi insisteremo molto su pensioni e potere d?acquisto delle famiglie, ma non mi faccio illusioni. Purtroppo sulla politica economica e sulla politica industriale il governo va avanti a fari spenti. Questa sarà la terzadella destra, le prime due disastrose questa arriva con un Def fantasma e senza30 miliardiper, 18 per rinnovare le misure annuali, cuneo compreso, 12 per il piano correttivo concordato da Giorgetti su sette anni a causa della procedura di infrazione causata dalle prime due manovre?. Così il presidente dei senatori del Pd Francescoin una intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno.