La grande ignavia del voto sull’Ucraina e le manovrette politicanti del Pd

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il punto politico decisivo della mozioneapprovata ieri a Strasburgo era contenuto nel paragrafo 8 in cui si chiede agli Stati europei di allentare le restrizioni all’uso delle armi in dotazione all’Ucraina in grado di colpire le basi in Russia. La delegazione del Partito democratico ora guidata da Nicola Zingaretti, in dissenso con la linea dei socialisti europei, ha assunto la posizione di votare No. Ma i dem si sono manifestati in tre modi diversi: votando No, votando Sì, non votando proprio. E su una questione decisiva per le sorti della Resistenza ucraina e il futuro degli assetti mondiali. Poco importa che alla fine sulla mozione complessiva abbiamo votato quasi tutti a favore (tranne Cecilia Strada e Marco Tarquinio, astenuti, stoicamente contrari a Kyjiv), perché è evidente che il punto era quello delle armi per colpire le basi russe. Ecco il dettaglio.