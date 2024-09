In un secondo | Reazione a catena le Volta Pagina scatenano tutti | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Le, campionesse in carica di, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, hanno vinto per la 14esimanella puntata andata in onda questa sera, venerdì 20 settembre. A sfidare le tre amiche di Reggio Emilia, appassionate lettrici, sono state le Stefanie, cioè Stefania B., Stefania C. e Stefania R., da Trento: tre giovani amiche di vecchia data unite dallo stesso nome e dal fatto che cantano e ballano il flamenco. Le sfidanti, però, hanno avuto la peggio all'Intesa vincente. Dunque sono state lea giungere ancora unaall'Ultima, la fase finale del game-show. Il montepremi questaera di 142mila euro. Un tesoretto che, dopo tre dimezzamenti, è sceso a 17.750 euro, che è poi la cifra con cui le campionesse sono arrivate all'Ultima parola.