Il passato e il futuro dell’Alleanza Atlantica secondo Stoltenberg

(Di venerdì 20 settembre 2024) L’Ucraina, l’Afghanistan, lo stato dei rapporti transatlantici e ildella sicurezza collettiva. In una delle sue ultime apparizioni pubbliche in qualità di Segretario generale della Nato, Jensha partecipato a un evento ospitato dal German marshall fund per discutere dei profondi mutamenti che hanno interessato il suo mandato decennale, iniziato nel 2014, poco dopo l’annessione russa della Crimea, e prossimo alla conclusione. Dieci anni di cambiamenti “Non c’è granché da fare alla Nato” si sentì dire dal padre l’ex primo ministro norvegese quando si apprestava a prendere l’incarico nel 2014. E invece di cose da fare ce ne sono state tante.