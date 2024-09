Dimarco come sta? Oggi step importante! Il piano dell’Inter – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 20 settembre 2024) Federiconon è partito per la squadra in direzione Manchester e ha assistito al pareggioda casa. In questi giorni giorni si è allenato ad ApGentile.sarà una giornata, in videl Milan. LAVORI -In casa Inter, una volta smaltito il prestigioso pareggio di Manchester contro il City, si inizierà a pensare al derby. A tal proposito, la squadra si ritroveràper la prima volta ad ApGentile. Ieri, Simone Inzaghi ha voluto concedere un giorno di riposo, anche perché l’Inter è ritornata da Manchester City proprio in giornata e ha voluto evitare ulteriori stress alla squadra. Quindi,, a due giorni dalla stracittadina, tutti alla Pinetina per cominciare a preparare ilanti Milan., durante questi giorni di assenza del gruppo, ha lavorato assieme ad Arnautovic, Buchanan, Palacios e Correa.